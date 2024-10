Zamieszanie z wizami dla Polaków. Miały być bezpłatne, ale nic z tego nie wyszło

Rząd Sri Lanki podjął decyzję o umożliwieniu obywatelom 35 krajów wjazdu bez płatnej wizy od 1 października 2024 r. – poinformował w sierpniu br. doradca Ministerstwa Turystyki Harin Fernando. Do tego czasu za wizę trzeba było zapłacić ok. 50 dolarów (200 zł).

Wjeżdżając na Sri Lankę trzeba więc zapłacić ok. 50 dolarów i mieć paszport ważny na co najmniej 6 miesięcy w dniu przylotu do kraju.

Jak zapowiadano w sierpniu br., celem lankijskich władz jest osiągnięcie liczby pięciu mln turystów rocznie do 2026 r. Według informacji podanych przez Departament Imigracji i Emigracji w 2023 r. Sri Lankę odwiedziło blisko 1,5 mln turystów, co oznaczało duży wzrost – w 2022 r. było ich ok. 700 tys. Z kolei w pierwszych sześciu miesiącach br. liczba turystów wyniosła 1,01 mln, co stanowi wzrost o 62 proc. w porównaniu z analogicznym okresem w 2023 r.