Zamykają część szlaków. Powód jest jeden

Planując wycieczkę w Karkonosze, warto wiedzieć, na które szlaki nie wejdziemy od 15 marca do końca maja. Zamknięte zostaną: szlak zielony od Mokrego Rozdroża przez Śnieżne Kotły do Rozdroża pod Wielkim Szyszakiem; szlak niebieski na odcinku Przełęczy Okraj przez Czoło i Kowarski Grzbiet do Skalnego Stołu; szlak zielony z Polany przez morenę Kotła Wielkiego Stawu do grzbietowego szlaku czerwonego; szlak niebieski na odcinku przez Kocioł Małego Stawu od Domku Myśliwskiego do schroniska Samotnia; szlak żółty od Mokrego Rozdroża powyżej schroniska Pod Łabskim Szczytem do Śnieżnych Kotłów; szlak zielony od Czarnego Kotła Jagniątkowskiego do szlaku czarnego, Petrówki, do rozdroża Bażynowe Skały; szlak zielony, Droga nad Reglami od Pielgrzymów do skrzyżowania ze szlakiem czerwonym, czyli Rozdroża Pod Małym Szyszakiem w rejonie schroniska Odrodzenie.