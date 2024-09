Zaplanuj dobrze nowy rok szkolny. Nawet 12 dni wolnego poza feriami

Korzystnie układa się w kalendarzu także 11 listopada. Również jest to poniedziałek, więc automatycznie przedłuża on weekend o dodatkowy dzień, bo wówczas wolne mają zarówno dzieci, jak i dorośli.

Kolejne dni, kiedy uczniowie odpoczną od nauki to święta Bożego Narodzenia. 24 grudnia wypada we wtorek, ale uczniowie ostatni raz przed świętami usłyszą szkolny dzwonek znacznie wcześniej, bo 20 grudnia w piątek. Wolny więc będzie ponad tydzień. Koniec roku kalendarzowego także dla osób pracujących może być korzystny. Ułożenie okresu świątecznego pozwala zyskać aż 12 dni wolnego. Wystarczy wziąć urlop na 23, 24, 27, 30 i 31 grudnia.

Niedługo po okresie świątecznym zaczynać się będą ferie, czyli wyczekiwana przez uczniów przerwa zimowa. Ci z województwa kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego zaczną wypoczywać już 20 stycznia. Tydzień później (27 stycznia) dołączą do nich uczniowie z województwa podlaskiego oraz warmińsko-mazurskiego. 3 lutego zimową, dwutygodniową przerwę rozpocznie dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, a także zachodniopomorskie. Jako ostatnie wypoczywać będą osoby z lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, śląskiego i pomorskiego. Ich ferie potrwają od 17 lutego do 2 marca.

Wielu uczniów odlicza dni do ferii zimowych (zdjęcie ilustracyjne)

Ci którzy, jako ostatni będą mieli ferie, nie nasiedzą się długo w szkolnych ławkach, bo już 17 kwietnia rozpoczyna się przerwa związana z Wielkanocą. Powrót do szkół zaplanowany jest na 22 kwietnia.

Maj to także standardowo czas egzaminów ósmoklasisty i maturalnych, ale także wolnego dla tych, którzy ich nie piszą. Ten pierwszy egzamin odbędzie się w dniach od 13 do 15 maja. Wówczas młodsi koledzy i koleżanki ósmoklasistów będą mogli wypoczywać w domach. Wolne przypada jednak na dni od wtorku do czwartku. Trudno jest więc wtedy przedłużyć weekend, jeśli nie chcemy opuszczać żadnego dnia lekcji w szkole. Być może w niektórych szkołach dyrektorzy zdecydują się także w którymś z dni sąsiadujących z tym terminem na ogłoszenie specjalnego dnia wolnego.