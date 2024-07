Zapomniany zakątek Europy. Rajskie plaże i kuszące ceny na miejscu

To, czym się wyróżnia półwysep to przepiękne plaże. Wulkaniczne wyspy greckie często mają skaliste wybrzeże, co pięknie wygląda na zdjęciach, ale podczas plażowania, szczególnie z dziećmi, bywa uciążliwe. Tymczasem Chalkidiki to kilometry szerokich i piaszczystych plaż, z których znakomita większość może pochwalić się Błękitną Flagą.