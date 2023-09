Zapomnij o Chorwacji i Albanii. Tańszy zakątek nad Adriatykiem

Adriatyckie wybrzeże Bośni i Hercegowiny

Przez Neum, jedyne miasto w Bośni i Hercegowinie, które posiada dostęp do Adriatyku, trzeba było jednak zawsze przejechać, żeby dotrzeć z północnej i środkowej części Dalmacji na Półwysep Peljesac oraz do Dubrownika. Zmieniło się to jednak w 2022 roku, gdy otwarty został most Peljesac. Sprawił on, że południowy kraniec Chorwacji nie jest już terytorialnie odizolowany od reszty kraju.