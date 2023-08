Zapowiadano rewolucję na szlaku do Morskiego Oka. Nie ma dobrych wieści

Złe wieści z Tatr

- Problemem okazały się akumulatory oraz obsługa wspomagania elektrycznego, ponieważ ten system wymagał stałego monitoringu i ustawiania napędu. Woźnica jednak nie może się zajmować powożeniem i nastawianiem tego sprzętu jednocześnie. Wiemy, w czym jest problem, natomiast nie ma decyzji co do dalszych działań. Czekamy na odpowiedź producenta wozu co do następnych propozycji udoskonalenia tego prototypu - powiedział Zbigniew Kowalski z TPN.