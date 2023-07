Turyści przesadzają. "Nie dla takich widoków przychodzimy do parku narodowego"

Można słono zapłacić

Tak haniebne zachowania mogą skończyć się sporym uszczupleniem portfela bezmyślnego turysty. - Minimalny mandat to 500 zł. Jeżeli są zniszczenia farbami chlorokauczukowymi, to kierujemy sprawę do sądu. To jest już tak poważne wykroczenie, że maksymalna kwota, którą mu możemy dać i tak jest za niska - mówił Grzegorz Bryniarski z obwodu ochronnego Morskie Oko. Zwraca jednak uwagę na problem ze schwytaniem wandali. - Bardzo ciężko jest takich pseudoartystów złapać, bo każdy się siedem razy ogląda, zanim coś głupiego zrobi.