Zaskakująca rzeźba w Górach Izerskich. "To jakiś żart?"

Internauci nie podchodzą jednak z optymizmem do projektu i krytykują powstałą instalację. "Nie ma to jak zużyć papier, żeby mówić o ochronie drzew", "Jak dla mnie to "dzieło" to zaśmiecanie lasu. Zetniemy drzewo i zrobimy z niego papier na rzeźbę użytą do protestu ekologicznego. I jeszcze pozostawimy ten papier środku lasu... To absurd" - jednogłośnie komentują internauci.