Zaskakujący kierunek na zimę. Taniej niż w Warszawie

Przed pandemią, jak jeździłem do Warszawy i wychodziłem coś zjeść do knajpy, to myślałem - jak tanio. Teraz jest odwrotnie. W Tokio za 1000 jenów, czyli jakieś 27 zł, możesz zjeść naprawdę super lunch. W Warszawie trudno się zmieścić w takim budżecie. Hotele też są tańsze w Japonii. Więc warto wykorzystać tę sytuację i odwiedzić Japonię właśnie teraz. To naprawdę wyjątkowe miejsce, o każdej porze roku.