Zaskakujący przepis w Chorwacji. Nie zostawiaj ręcznika na plaży

Jak podaje "Super Express", na terenie gminy Pirovac ci, którzy nie podporządkują się regułom, muszą liczyć się z mandatem od 500 do 1500 kun, czyli od ok. 315 zł do ok. 1000 zł. To sporo! Nie warto więc ryzykować. Podobne zasady obowiązują m.in. w gminie Baška.