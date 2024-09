Zatrudnili gwiazdy do kampanii. Reżyser wściekły, bo aktor nie zjawił się na zdjęciach

Niespełna dwuminutowe, zabawne wideo pokazuje "kulisy" kręcenia spotu. Na planie punktualnie zjawia się szwajcarski tenisista, brakuje za to duńskiego aktora, co wywołuje natychmiast nerwowość u reżysera.

- Roger, gdzie jest Mads? Musimy zacząć zdjęcia - mówi do Federera. - Potrzebuje więcej czasu. Powiedział, że ta reklama jest o szwajcarskiej jesieni, więc musi ją poczuć. Musi połączyć się z naturą. No nie wiem, tak powiedział - odpowiada tenisista.

W tle słyszymy ryk z oddali, wydany przez aktora. Po chwili widzimy, że gdy ekipa czeka na niego na planie, on właśnie... obejmuje drzewo. Jedna z asystentek próbuje go zachęcić do powrotu, ale bezskutecznie.