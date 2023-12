Zbierał muszle w Australii. Natknął się na jedno z najbardziej toksycznych zwierząt

Choć ośmiornice te są niewielkich rozmiarów, kontakt z nimi może zakończyć się naprawdę tragicznie. Wytwarzają one jad zawierający między innymi tetrodotoksynę, która dostaje się do ciała ofiary po niebolesnym ukłuciu. Substancja ta osłabia i paraliżuje mięśnie, także te odpowiedzialne za proces oddychania, co może prowadzić do zatrzymania oddechu, a w konsekwencji do śmierci. Paraliż może nastąpić zarówno po kilku minutach od momentu ugryzienia, jak i nawet po 24 godzinach od kontaktu z toksyną.