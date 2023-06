Zdjęcia z "polskiej Chorwacji" obiegły internet. "To obrzydliwe"

"Śmieci na pomostach – ich ilość wieczorami i o poranku jest niebywała. Opakowania po jedzeniu, butelki po napojach, poprzyklejane do pomostów gumy do żucia, niedopałki powciskane między deski… Tu nie chodzi o ilość koszy, o częstotliwość ich opróżniania, a o to, żeby po prostu nie śmiecić. Zabrać ze sobą to, co się przyniosło. W takich okolicznościach zakaz jedzenia i picia na pomostach nie powinien dziwić. Często te wszystkie śmieci lądują w wodzie" - czytamy.