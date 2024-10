Zdjęcia z samolotu Swiss. Naklejki były w konkretnym miejscu

Jak się okazuje, okna w samolotach są zaprojektowane tak, aby niwelować różnice ciśnienia między wnętrzem statku powietrznego a zewnętrznym środowiskiem. Małe otwory służą do regulowania ciśnienia we wnętrzu, co sprawia, że podróż jest bardziej komfortowa dla pasażerów. Dodatkowo otwory pozwalają wilgoci wydostać się z kabiny, co zapobiega zamgleniu okien.