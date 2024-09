1 z 8 Zdjęcia ze sklepu z kanaryjskiej wyspy. Drogo czy tanio?

Wyspy Kanaryjskie to archipelag często wybierany przez turystów. Ze względu na panujący go klimat, podróżni kochają odwiedzać to miejsce o każdej porze roku. Sprawdziliśmy ile, na Fuerteventurze zapłacić trzeba za podstawowe produkty, takie jak owoce, woda, pieczywo czy słodkie przekąski.