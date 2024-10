Zdobywa świat na wózku. "Nie musimy rezygnować z marzeń"

Jasne, wszystkiego nie da się przewidzieć. Np. kiedy pierwszy raz leciałem do Anglii, to było jakieś 5-6 lat temu, trafiłem na kontrolę osobistą. Przez własną bezmyślność. To był czas, kiedy robiłem patent strzelecki i często chodziłem na strzelnicę. Drobiny prochu zostały na moich ubraniach i dłoniach i zostało to wykryte. Na szczęście pracownicy lotniska byli wyrozumiali i nie było to żadne niemiłe doświadczenie.