Zdumiewające i rzadkie zjawisko. To "lodowe włosy"

"Wszyscy dzisiaj od rana tylko śnieg i śnieg. Koniec listopada, mrozem zawiało, to i śnieg spadł. Trudno się dziwić. My mamy dla Was coś znacznie ciekawszego - lodowe włosy lub - jak kto woli - lodową watę. Wiecie, co to naprawdę jest?" - czytamy we wpisie Lasów Państwowych opublikowanym na Twitterze. Wbrew pozorom odpowiedź na to pytanie nie jest taka prosta.