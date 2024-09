"Zęby diabła" - rzadki okaz. Można go spotkać w polskich lasach

Jesienny wysyp grzybów trwa w najlepsze, więc aktywni grzybiarze raz po raz pokazują ciekawe okazy, które udało im się spotkać w naszych lasach. Masło czarownicy, palce umarlaka, samozjadający się czernidłak, świecące opieńki, lakówka ametystowa, która wyznacza miejsca, gdzie zakopane były zwłoki... Do tego zestawu można bez problemu dołączyć kolczakówkę piekącą nazywaną także "zębem diabła" .

To silnie trujący grzyb, który wzbudza powszechne obrzydzenie. Wygląda on bowiem, jakby jego kapelusz ociekał krwią, choć przyrodnicy i wielbiciele gatunku mówią, że raczej jakby przyklejone były do niego małe rubiny lub ziarnka granatu.