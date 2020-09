Zgubił telefon. Gdy go znalazł, były na nim selfie małpy

Telefon 20-letniego Zackrydza najprawdopodobniej zniknął w sobotni poranek. Mężczyzna nie mógł go odnaleźć aż do niedzielnego popołudnia. Wtedy nieopodal swojego domu zobaczył małpę. Gdy zadzwonił pod swój numer telefonu, usłyszał dźwięk dzwonka w dżungli, kilka kroków za ogrodem.

- Nie było żadnego śladu rabunku - mówił w rozmowie z BBC Zackrydz. - Jedyne, co mi wtedy przychodziło do głowy, to jakieś czary - opowiadał.