Zima to drugie lato. Czeka nas już za kilka miesięcy

Lato pośród wielu zalet ma jedną wadę – kiedyś musi się skończyć. Nie oznacza to, że gdy w kraju zapanuje "szarówka", będziemy musieli cierpliwie czekać na powrót wakacji. Już teraz możemy zapewnić sobie solidny zastrzyk słońca w samym środku deszczowej jesieni czy mroźnej zimy.

To idealne miejsca na przeczekanie zimowych mrozów (Shutterstock.com)

W przedsprzedaży wyjazdów w sezonie zimowym 2019/2020 na portalu Wakacje.pl królują sprawdzone kierunki, oferujące świetne warunki do wypoczynku w korzystnych cenach. Tydzień w luksusowym hotelu z wyżywieniem All Inclusive i bez chmur za oknem za mniej niż 1,5 tys. złotych za osobę? Tak, to możliwe!

Egipt Kraina Faraonów to od wielu lat jesienno-zimowy klasyk i najchętniej wybierany w tym okresie kierunek. Nawet, gdy nad Wisłą nastają siarczyste mrozy, w kurortach takich jak Hurghada, Sharm-el-Sheikh czy Marsa Alam panuje letnia aura z temperaturą dzienną rzędu 25 stopni Celsjusza. Tygodniowe pobyty w komfortowych, 4- lub 5-gwiazdkowych hotelach z wyżywieniem All Inclusive dostępne są na portalu Wakacje.pl już za ok. 1,7 tys. złotych.

Co otrzymujemy w tej cenie? Z jednej strony niezawodne słońce, wygodne hotele z plażami, a z drugiej do dyspozycji mamy ciepłe Morze Czerwone, zachęcające do uprawiania sportów wodnych. Egipską specjalnością, uwielbianą przez całe rodziny, od lat jest nurkowanie i snorkeling.

Podwodną przygodę pomogą nam przeżyć doskonale wyposażone szkółki nurkowe, oferujące w przystępnych cenach sprzęt i pomoc instruktorów mówiących po angielsku. Na poszukiwaczy innego rodzaju wrażeń czekają wycieczki do najważniejszych egipskich zabytków, takich jak piramidy w Gizie czy świątynia Abu Simbel. Co ważne, do tej turystycznej krainy obfitości dolecieć możemy z wielu polskich lotnisk.

https://www.instagram.com/p/B052QieHmxG/

Turcja W skali całego roku to właśnie Riwiera Turecka jest regionem najchętniej wybieranym przez Polaków na zagraniczne wakacje. Tygodniowe wakacje w listopadzie, w cenionych 5-gwiazdkowych hotelach z bogatymi pakietami All-Inclusive, można zarezerwować już za 1,4 tys. złotych za os.!

Termometry w najpopularniejszych kurortach (Alanya, Side, Kemer) wciąż wskazują ponad 20 kresek, jest to więc nadal dobra pora, by zażywać śródziemnomorskiego słońca, a jednocześnie odkrywać fascynujące tureckie zabytki (ruiny starożytnych miast Efezu i Troi) czy cuda przyrodnicze (wapienne tarasy Pamukkale, księżycowe krajobrazy Kapadocji).

Od grudnia temperatura w Turcji nieco spada, jednak tutejsze luksusowe hotele wciąż zapraszają gości na komfortowy wypoczynek w swobodnej atmosferze, z zabiegami spa, łaźniami tureckimi i dostępnymi przez cały dzień krytymi basenami. Można też z powodzeniem zaplanować sobie wycieczkę rowerową czy pieszą po okolicy.

Wyspy Kanaryjskie Hiszpański archipelag na Atlantyku nazywany jest "krainą wiecznej wiosny", ze względu na przyjemną aurę panującą na wyspach przez cały rok. Właśnie dlatego Teneryfa, Fuerteventura, Gran Canaria i Lanzarote należą do najbardziej cenionych dystancji na sezon jesienno-zimowy. Co ważne, w tym okresie ceny są dużo niższe niż w lecie – tygodniowy pobyt w grudniu w hotelu 4-gwiazdkowym z wyżywieniem All Inclusive zarezerwujemy za mniej niż 2 tys. złotych za os. Tylko nieznacznie droższe są pakiety na styczeń i luty.

Co można robić na Kanarach w zimie? Odpowiedź jest prosta – wszystko, czego turystyczna dusza zapragnie. Pogoda pozwala zarówno beztrosko plażować, jak i uprawiać sport (windsurfing, rower, trekking), wypada też zobaczyć na własne oczy najsłynniejsze atrakcje archipelagu, takie jak wulkan Teide, aquapark Siam Park i ogród zoologiczny Loro Parque na Teneryfie, wulkaniczny park narodowy Timanfaya na Lanzarote czy ogród dzikiej przyrody Oasis Park na Fuerteventurze.

Inne opcje

Gdzie jeszcze możemy wyruszyć w sezonie zimowym? Popularnymi całorocznymi kierunkami w basenie Morza Śródziemnego są Cypr i Malta. Choć na obu wyspach jest chłodniej niż w lecie (zimą w granicach 15-20 stopni), nadal są to świetne opcje na wyjazd łączący aktywność sportową i zwiedzanie. Na miłośników dobre zabawy cały czas czekają nigdy nie zasypiające kluby i dyskoteki. Ceny? Co najmniej przystępne – tygodniowe pakiety w najpopularniejszych hotelach z wyżywieniem All Inclusive już za ok. 1,5 tys. złotych od osoby.

Pewną opcją jest też Madera, portugalska sąsiadka Kanarów. Wyspa cechująca się zjawiskową przyrodą w zimie kusi przyjemną aurą (ok. 20 stopni), jest też dużo tańsza niż w innych porach roku. Tygodniowe pobyty w grudniu, styczniu i lutym (hotele 4-gwiazdkowe, wyżywienie HB – dwa posiłki dziennie) kosztują niewiele ponad 2 tys. złotych.