Zimowy maj. Na Ukrainie spadł śnieg

Kiedy wszyscy z utęsknieniem czekają na ciepłe dni, zima nie chce dać o sobie zapomnieć – m.in. w Polsce i na Ukrainie. U naszego sąsiada zabieliło się w wielu miejscach na zachodzie kraju. Przez trudne warunki na drogach (śliska nawierzchnia) doszło do kilku kolizji.

Turyści muszą uważać

Aura na Ukrainie zmienia się jak w kalejdoskopie. Po opadach śniegu pojawiły się w czwartek, 7 maja, intensywne opady deszczu i porywisty wiatr. Ukraiński instytut meteorologiczny ostrzega, że w Karpatach można spodziewać się niebezpiecznych warunków do turystyki. W wyniku opadów śniegu przewiduje się wzrost pokrywy śnieżnej do 20, a w wyższych partiach do 35 cm.