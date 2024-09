Złoty olimpijczyk nie ma wątpliwości. Zdradził, w jakim kraju uwielbia wypoczywać

"Więcej niż myślisz"

- U nas jest super infrastruktura do tego, żeby się przejść po lasach, pospacerować - zachwalał sportowiec. - Jestem z Warszawy, więc tamtejszy zgiełk miasta jest zgoła inny w porównaniu do wypoczynku w parkach narodowych, naszego morza czy gór. Zawsze kiedy widzę tabliczkę "Warszawa", to niezależnie ile emocji jest we mnie, czuję ogromną ulgę - dodał.