Zmiana przy wjeździe do Wielkiej Brytanii. Zapłacą także Polacy

Od 2025 r. osoby wjeżdżające do Wielkiej Brytanii z obszarów nieobjętych obowiązkiem wizowym będą musiały posiadać dokument, jakim jest Elektroniczna Autoryzacja Podróży (ETA) .

Od 8 stycznia 2025 r. obowiązek ETA będzie dotyczyć obywateli krajów znad Zatoki Perskiej, a od 2 kwietnia 2025 r. także obywateli krajów europejskich wjeżdżających bez wizy, włączając w to Polaków.

Osoby, posiadające ETA mogą wielokrotnie odwiedzać Wielką Brytanię przez dwa lata (lub do czasu wygaśnięcia paszportu), na maksymalnie sześciomiesięczne pobyty. Obejmuje to cele turystyczne, odwiedziny rodziny lub przyjaciół, wyjazdy biznesowe i krótkoterminowe studia.

Dokument ten zezwala również na krótkotrwałe zatrudnienie dla osób z sektora kreatywnego oraz umożliwia tranzyt przez terytorium kraju bez potrzeby przechodzenia przez kontrolę graniczną. Warto jednak pamiętać, że ETA nie uprawnia do długoterminowego pobytu, pracy, ubiegania się o zasiłki czy zamieszkania na podstawie częstych wizyt.

Polacy chętnie latają m.in. do Edynburga

- Choć jest to formalność stosunkowo łatwa do załatwienia, to lepiej złożyć wniosek o ETA z odpowiednim wyprzedzeniem - mówi Deniz Rymkiewicz, rzecznik prasowy eSky.pl.