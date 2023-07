Zmiany dla pasażerów na jednym z największych lotnisk w Europie. Specjalne kolejki czasowe

Jak to ma działać? Podróżni, którzy mają zaplanowany lot z Schiphol, mogą zarejestrować się na stronie internetowej lotniska, wybrać odpowiedni przedział czasowy i po otrzymaniu kodu QR udać się w celu kontroli po odprawieniu bagażu. "Zgłaszasz się do specjalnej kolejki na sloty czasowe, oczywiście we właściwym czasie, abyś nie musiał stać w zwykłej kolejce do kontroli bagażu" – czytamy w komunikacie prasowym.