Zmiany w Wielkiej Brytanii. Nowe zasady wjazdu

Kolejny etap zostanie wprowadzony 8 stycznia br. i obejmie podróżnych z 48 państw - w tym, jak szacuje CNN, 6 mln obywateli USA, Kanady i Australii, którzy co roku przyjeżdżają do Zjednoczonego Królestwa. Wprowadzone prawo dotyczy także Japonii, Izraela, Meksyku i Argentyny.

ETA jest przeznaczona dla obywateli państw objętych ruchem bezwizowym, przyjeżdżających do Wielkiej Brytanii bądź przejeżdżających przez nią tranzytem.

Cyfrowy dokument jest płatny - kosztuje 10 funtów (ok.51 zł) i będzie ważny przez dwa lata (lub do upływu ważności paszportu) i zezwala na odbycie wielokrotnych podróży do Zjednoczonego Królestwa lub na jednorazowe pobyty do sześciu miesięcy w celach turystycznych, odwiedzin rodziny i przyjaciół, biznesowych lub na studia krótkoterminowe.