Dziewięć najcieplejszych miejsc na zimowe wakacje. Nie musisz lecieć na drugi koniec świata

Styczeń w Polsce potrafi być bardzo zimny, więc dlaczego nie zarezerwować sobie wyjazdu w jakieś ciepłe miejsce? Jest oczywiście wiele odległych miejsc, jak Barbados i Cancún, gdzie panuje upał, ale jest też wiele europejskich kurortów wypoczynkowych, w których znajdziecie mnóstwo słońca.

Cancún, Meksyk – średnia temperatura 30 st. C

Cancún to meksykański raj, gdzie w styczniu można liczyć na 30 st. C. Piękne, piaszczyste plaże i wyśmienita kuchnia meksykańska sprawiają, że wakacje tutaj będą niezapomniane. Wiele biur podróży oferuje atrakcyjne pakiety do tego kurortu.

Saint Lucia – średnia temperatura 28 st. C

Ta karaibska wyspa to idealne miejsce na ucieczkę przed zimą. Saint Lucia zachwyca białymi plażami otoczonymi palmami i urokliwymi zatokami. Tropikalny krajobraz pełen wodospadów, plantacji bananów oraz tradycyjnych barów z rumem czyni ją wyjątkową. Nie można też pominąć jedynego na świecie wulkanu, do którego można wjechać samochodem.

Saint Lucia to idealne miejsce na ucieczkę przed zimą © Adobe Stock | Vadim Nefedov

Malediwy – średnia temperatura 31 st. C

Malediwy to synonim luksusu i idyllicznych widoków. Dzięki oszałamiającym plażom i doskonałej pogodzie przez cały rok, są rajem zarówno dla poszukiwaczy przygód, jak i miłośników leniwego wypoczynku na słońcu.

Barbados – średnia temperatura 29 st. C

Barbados oferuje wszystko, co najlepsze na Karaibach: krystalicznie czyste morze, spokojne plaże i mnóstwo słońca. Możesz relaksować się przy basenie lub odkrywać bogate dziedzictwo i kulturę wyspy.

Świetne warunki do nurkowania, surfingu, a także wyśmienite jedzenie, rum i tętniące życiem nocne imprezy to dodatkowe atuty.

Dominikana – średnia temperatura 29 st. C

Dominikana to miejsce idealne do pływania, opalania i eksplorowania malowniczych plaż. Styczeń to tu słoneczny miesiąc z dziewięcioma godzinami słońca dziennie i niższą wilgotnością powietrza, co sprzyja komfortowemu wypoczynkowi.

Rajskie plaże Dominikany potrafią zachwycić nawet wybrednych © Adobe Stock | Maciej Czekajewski

Kostaryka – średnia temperatura 25 st. C

Dla miłośników przygód i słońca zimą Kostaryka jest wymarzonym celem. Ten środkowoamerykański kraj to tropikalny raj z różnorodnym krajobrazem, bogatą fauną i florą oraz bogactwem aktywności – od surowych wybrzeży, przez lasy deszczowe i jeziora, po góry i aktywne wulkany.

Maroko – średnia temperatura 25 st. C

Szukasz miejsca z całorocznym słońcem i bogatą kulturą? Maroko to doskonały wybór. Po ok. sześciu godzinach lotu z Polski i w twoim zasięgu są tętniące życiem miasta, jak i relaks na plażach. Zimowe temperatury sięgające 25 st. C i atrakcyjne ceny czynią to miejsce idealnym na ucieczkę przed chłodem.

Maroko zachwyca piękną pogodą oraz wspaniałą architekturą © Adobe Stock

Egipt – średnia temperatura 19 st. C

Egipt to popularny kierunek przez cały rok, idealny aby zapewnić turystom zimowe słońce. Lot z Polski trwa ok. sześciu godzin. W kurortach takich jak Szarm el-Szejk czy Hurghada możesz zanurzyć się w ciepłych wodach Morza Czerwonego i podziwiać podwodny świat.

Lanzarote, Wyspy Kanaryjskie – średnia temperatura 21 st. C

Ta wyspa utrzymuje ciepłe temperatury przez cały rok. Pięć i pół godziny podróży wystarczy, by cieszyć się pogodą znacznie przyjemniejszą niż zimą w Polsce.