Stewardesy potrafią zapomnieć. "Poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa"

Association of Professional Flight Attendants (APFA), czyli związek zawodowy stewardes i stewardów American Airlines, wydał oświadczenie, w którym zwraca uwagę na rosnącą liczbę przypadków pozostawiania śpiących pasażerów na pokładzie po wylądowaniu. Jak podaje "One Mile at a Time", sytuacje te są poważnym naruszeniem przepisów Federal Aviation Regulations (FARs), które wymagają obecności załogi na pokładzie, gdy są tam pasażerowie.