Znalazł sposób na podróżowanie. "W każdym kraju muszę poznać lokalną kobietę"

Młody Polak od początku swojej działalności w mediach społecznościowych zebrał już 2 mln obserwatorów na TikToku. Dzieli się on ze swoimi fanami ciekawostkami najczęściej dotyczącymi Azji, a w szczególności Tajlandii. W przeszłości pokazał on m.in. Lop Buri, czyli miasto, w którym rządzą małpy, restaurację Dog in Town, gdzie można spotkać psy różnej rasy oraz zdradził, jak wygląda i ile kosztuje prawdziwy masaż tajski. Teraz przyszedł czas na relację z innego kraju.