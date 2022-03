Znalezisko w Katedrze Notre-Dame. "Niezwykle warte uwagi"

Ołowiany sarkofag może pochodzić z XIV w.

Ołowiany sarkofag, na który natknęli się archeologowie, może pochodzić z XIV w. i należał prawdopodobnie to kogoś wysoko usytuowanego. Jeśli ich przypuszczenia się potwierdzą, będzie to spektakularne odkrycie. Wykopaliska przedłużono do 25 marca.