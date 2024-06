Znoszą wizy dla Polaków. Teraz się zacznie

Deniz Rymkiewicz, ekspert platformy podróży eSky.pl uważa, że zniesienie wiz dla obywateli Polski ułatwi podróżowanie i z pewnością zwiększy zainteresowanie Chinami jako kierunkiem turystycznym. - Tym bardziej że Polacy zawsze byli zafascynowani kulturą i krajobrazami Chin. Pomimo pandemii, która na jakiś czas ograniczyła podróże, zainteresowanie tym krajem nie osłabło. Dlatego teraz, gdy zniesiono wizy, możemy spodziewać się jeszcze większego wzrostu popularności wyjazdów do Państwa Środka - mówi w rozmowie z WP. - Dla turystów zniesienie obowiązku posiadania wizy to przede wszystkim większa wygoda i oszczędność czasu. Ten krok to także ważny element zacieśniania relacji między Polską a Chinami i doskonała okazja do wymiany kulturowej i nawiązywania nowych kontaktów.