Znowu zaobserwowano go w Polsce. "Gatunek bardzo szybko rozprzestrzenia się"

"Skupieniec lipowy (Oxycarenus lavaterae) - dziś (17 grudnia br.) zaobserwowany w Baligrodzie inwazyjny gatunek pluskwiaka pochodzący z zachodniej części obszaru śródziemnomorskiego (...). To pierwsza obserwacja tego gatunku w Bieszczadach" - czytamy we wpisie w mediach społecznościowych.

Skupieniec lipowy nie jest w istocie szczególnie groźny, choć nie oznacza to, że nie ma wpływu na drzewa, na których żyje. Żeruje głównie na lipach, ale także zobaczyć można go na innych roślinach ślazowatych. Wysysa z drzewa soki, co prowadzi do szkód, takich jak deformacja liści, nekrozy i gnicie.