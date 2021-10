Zwolnili go po 23 latach. "Będą musieli mnie zabić, żeby mnie powstrzymać"

Ian Brackenbury Channell, który urodził się w Anglii, zajął się czarami i szeroko pojętą rozrywką wkrótce po przybyciu do Nowej Zelandii w 1976 roku. Początkowo miasto próbowało go powstrzymać, ale opinia publiczna zaprotestowała. Po latach uznano go za "żywe dzieło sztuki", a w 1990 roku, ówczesny premier Mike Moore poprosił go o zostanie oficjalnym czarnoksiężnikiem Nowej Zelandii.