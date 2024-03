Życie zaczyna się po sześćdziesiątce! "Srebrna gospodarka" ułatwia życie seniorom

Kompleksowe centrum usług dla osób starszych

W jednej z dzielnic Chengdu otwarto kompleksowe centrum usług dla osób starszych. Od 2023 r. analizowano w tym miejscu potrzeby seniorów na podstawie wyników przeróżnych badań. Szczegółowe dane posłużyły zaś do wyboru odpowiedniej formy opieki nad osobami starszymi, w oparciu o potrzeby osób starszych mieszkających w okolicy gdzie powstało centrum. Ciekawym rozwiązaniem tego centrum jest zorganizowanie pracy stołówki dla seniorów, którzy pomagają w opiece nad wnukami. Otóż stołówka zorganizowała podczas posiłków, które spożywają seniorzy, opiekę nad ich wnukami, po to by ich dziadkowie mogli zjeść spokojnie swój posiłek. Niektóre osoby starsze o ograniczonej sprawności ruchowej mogą również zamówić jedzenie w tej stołówce z darmową dostawą do domu, którą zapewniają lokalni wolontariusze.