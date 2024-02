Życiowa szansa. Rekrutują do pracy, która zmienia człowieka

Dagmara Bożek: Zarobki nie są oszałamiające - zależnie od stanowiska to około 5 tys. zł. miesięcznie, ale na Wyspie Króla Jerzego (to tam mieści się stacja) nie ma na co wydawać. Pracodawca, czyli Instytut Biochemii i Biofizyki PAN dba o to, by uczestnikom wypraw naprawdę niczego nie brakowało, a pozafinansowe korzyści z wyprawy są nie do przecenienia.