Żydzi znów zjechali do polskiego miasteczka. Modlą się, śpiewają i tańczą

Jak powiedział w rozmowie z PAP dyrektor Fundacji Chasydów Leżajsk-Polska w tegorocznych uroczystościach udział weźmie w sumie ponad 2 tys. chasydów z całego świata. Rok temu w uroczystościach udział wzięło ok. 500 osób i była to liczba znacznie mniejsza niż w minionych latach, gdy do Leżajska przybywało po kilka, a nawet kilkanaście tysięcy chasydów z całego świata. Powodem niskiej frekwencji była oczywiście pandemia.