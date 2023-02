Żyli z tym nad głowami. "Przerażające"

Ratownicy Siły Obrony Cywilnej Malezji zostali wezwani do nietypowej interwencji. Mieszkańcy jednego z mieszkań w Malezji skarżyli się na dziwne hałasy, które w nocy dobiegały z sufitu. Do sieci trafiło nagranie, na którym widać, co było źródłem niepokoju domowników.