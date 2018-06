25-latka jest prawdziwą "miss lotnictwa”. Jej profil na Instagramie obserwuje 400 tys. osób

Kochamy piękne podróżniczki, ale jeszcze bardziej kochamy piękne i seksowne pilotki, które swoją życiową pasją i przygodami chętnie chwalą się na blogach i instagramowych kontach. Oto jedna z nich. Poznajcie Marię Fagerström.

"25 lat i już pilotuje?" –czytamy w komentarzach pod zdjęciami młodej pilotki. Dokładnie tak. Jak widać Marii bardzo szybko udało się sięgnąć po swoje marzenia. W wieku 18 lat dostała się do szwedzkiej szkoły lotnictwa Scandinavian Aviation Academy , którą ukończyła dwa lata później. W ciągu kolejnych lat ukończyła również szereg kursów uprawniających ją do wykonywania zawodu pilota. Obecnie pracuje dla firmy Ryanair.

Maria kocha wszystko co związane z lotnictwem, podróżowaniem i jogą. Nie przeszkadza jej, że pracuje, kiedy inni odpoczywają, bo po pierwsze jej praca to dla niej zabawa, a po drugie – odpoczywa, kiedy inni pracują. W powietrzu spędza około 100 godzin miesięcznie i według niej jest to idealny wymiar godzin. Tym bardziej, że pracuje przez 5 dni, a kolejne 4 ma wolne.