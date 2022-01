5 najciekawszych zamków na Warmii i Mazurach. Te miejsca trzeba zobaczyć

W czasach swojej świetności miał osiem baszt, bramę i fosę, drewniany most zwodzony, wschodnie skrzydło, zespół drewnianych domów mieszkalnych w obrębie murów, które w XV stuleciu rozebrano i zastąpiono ciągiem murowanych budynków. Zamek wiele razy zmieniał właścicieli, ostatnimi byli przedstawiciele pruskiego rodu Finckensteinów, którzy zarządzali nim od XVII wieku aż do 1945 r. To właśnie oni przebudowali go w stylu barokowym, a w dobie romantyzmu starali się odtworzyć dawny gotycki wygląd.