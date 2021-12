5 noworocznych tradycji z całego świata. Potłuczone talerze i czerwona bielizna

Hiszpanie i 12 winogron

Jednym z najbardziej znanych zwyczajów sylwestrowych w Hiszpanii jest witanie północy winogronami zamiast tradycyjnym szampanem. Jedno winogrono należy zjeść z każdym wybiciem zegara. Ale to nie wszystko. Najlepiej jest zrobić to stojąc na prawej nodze, tak aby nie wejść w nowy rok lewą. Dopiero po zjedzeniu owoców można wznieść tradycyjny toast kieliszkiem szampana, do którego wrzucić należy złoty pierścionek lub kolczyk.