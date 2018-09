6 razy więcej Polaków spędziło tu urlop w tym roku. Tunezja na wakacje

Z roku na rok z coraz większym rozmachem planujemy wczasy. Wakacje w Tunezji są szalenie popularne. Krótki lot samolotem, niewysokie ceny, pewna pogoda, dużo słońca, wspaniałe plaże, dobre hotele z wysokim poziomem usług – czego chcieć więcej?

Dlaczego Tunezja?

W tym roku Polacy biją rekordy, jeśli chodzi o zainteresowanie wakacjami w Tunezji. I nie ma się co dziwić. Obszerna baza noclegowa sprawia, że każdy znajdzie tutaj ofertę dopasowaną do swoich możliwości finansowych. Lwia część hoteli była w ostatnich latach remontowana, co widać po budynkach i terenach dookoła obiektów na pierwszy rzut oka. Ich położenie w pierwszej linii brzegowej niesamowicie przyciąga rodziny z dziećmi i osoby, które nie chcą spędzić urlopu nad basenem, tylko w dosłownie chwilę znaleźć się na piaszczystej, szerokiej, czystej plaży, nierzadko prywatnej, z własnym beach barem z pysznymi drinkami i przekąskami.

Rozległe obszary sprzyjają spacerom, a wytchnienie daje lokalizacja hoteli w ogrodach. Atrakcyjne są również ceny, gdyż rzadko gdzie tak blisko od Polski można znaleźć tak tanie tygodniowe all inclusive włącznie z przelotami i transferami. Najmniej zapłacimy oczywiście za urlop w opcji Tunezja last minute, a coraz większą popularnością cieszy się także Tunezja first minute.

Pogoda w Tunezji

Wakacje w Tunezji to zdecydowany top 10 tegorocznych kierunków turystycznych nie tylko wśród ofert polskich biur podróży. Sytuacja prawdopodobnie utrzyma się na podobnym albo i wyższym poziomie w kolejnych sezonach urlopowych. Ale do Tunezji jeździmy nie tylko latem, kiedy panują tam najwyższe temperatury powietrza. Szczególnie pociągające dla Europejczyków wczasy pod palmami zdają się być w chłodniejszej porze roku. I to odzwierciedlają statystyki.

Duża część popularności Tunezji na urlop leży w pewnej pogodzie, której tutaj doświadczymy. A jeśli dodamy do tego bezpieczeństwo kierunku i bardzo wysoki poziom usług w hotelach i nie tylko, w połączeniu z niskimi cenami, otrzymujemy idealny kraj na wczasy. W październiku doświadczymy na wybrzeżu Tunezji przeciętnie 10 godzin pełnego nasłonecznienia oraz 26 st. C w ciągu dnia, czemu towarzyszy woda morska przyjemnie nagrzana do 23 st. C. Listopad będzie jedynie odrobinę chłodniejszy, w grudniu warto już wziąć cieplejsze okrycia na noc.

Atrakcje turystyczne w Tunezji

Tunezja to kraj przepięknych i cenionych plaż ze świetną infrastrukturą i możliwością spróbowania swoich sił w sportach wodnych, takich jak windsurfing, parasailing czy nurkowanie. Nie każdy jedzie jednak na wakacje wyłącznie opalać się i pływać. Wówczas zimowe miesiące z bardziej rześkim powietrzem będą wspaniałe do intensywnego zwiedzania, krajoznawczych rejsów statkami wycieczkowymi po Morzu Śródziemnym czy też długich spacerów wzdłuż wybrzeża.

Ten całoroczny kierunek szczególnie przyciąga ciekawą atmosferą, inną kulturą oraz obyczajami, górskim pasmem wysokiego Atlasu i piaszczystą pustynią. Bezkresna Sahara z zielonymi oazami czy ukrytymi tylko w przewodnikom znanych miejscach wodospadami oglądana z grzbietu wielbłąda wydaje się jeszcze bardziej tropikalna. Można pokusić się o zostanie na pustyni na noc. Spalony słońcem krajobraz urozmaicają plantacje, egzotyczne zarośla, wyschnięte jeziora.

Tunezję można zwiedzać podczas jednej ze zorganizowanych wycieczek fakultatywnych z polskojęzycznym przewodnikiem. W ten sposób najlepiej poznamy fascynującą historię kraju o bogatej kulturze i jego najciekawsze miejsca, doceniane przez przyjezdnych także spoza Europy. Nie trzymajmy się samego wybrzeża, ale w poszukiwaniu fascynujących zakątków udajmy się również w głąb lądu. Zdecydowanie warto zwiedzić najatrakcyjniejsze miasta w całym regionie, takie jak Tunis, Monastir, Kartagina, Sousse, El Jem, Tabarka, Hammamet czy Mahdia (Al-Mahdijja). To zabytki pofenickie, starożytne miasteczka, imponujące muzea, rzymskie kolosea, zapomniane ruiny, a także orientalne targi dosłownie ze wszystkim.

A na miejsce dolecimy z naszego kraju już z coraz większej liczby lotnisk i to po kilkugodzinnym przelocie bezpośrednim. W cenie zorganizowanych wakacji w tak lubianej w ostatnich latach przez Polaków Tunezji mamy już zazwyczaj przeloty i transfery, co oszczędza nam sporo czasu i pieniędzy.

