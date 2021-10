60 kg na plecy i marsz w góry. Tragarze znów stoczyli morderczy bój

Słowacka nazwa "nosicz" - jak wyjaśnia zakopiańska "Gazeta Wyborcza" - to po prostu określenie na tatrzańskiego tragarza. Jest to postać charakterystyczna dla słowackiej części Tatr. Nosicz dostarcza do schronisk wszystkie niezbędne produkty, jak m.in. woda, jedzenie czy paliwo. Ładunki wahają się w granicach 60-80 kg.