Absurdalna sytuacja. Musiała lecieć z nie swoim dzieckiem na kolanach

W czasie lotu z Aten do Australii linią lotniczą Etihad Airways 19-latka miała międzylądowanie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Tam okazało się, że samolot jest przepełniony. Jak podaje New York Post, personel zaproponował jej nocleg w hotelu, jednak Winward obawiała się opuścić lotnisko w nocy.

Winward, czując się niepewnie, odmówiła opuszczenia lotniska, zwłaszcza że inny pasażer próbował namówić ją na wspólną podróż taksówką. - Byłam bardzo zdenerwowana, płakałam i mówiłam, że chcę wrócić do domu, nie czuję się bezpiecznie idąc do hotelu, zwłaszcza z tym mężczyzną, który mnie niepokoił - relacjonowała, cytowana przez New York Post.