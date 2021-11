Afera parkingowa przed Morskim Okiem. Brali pieniądze do kieszeni

Parking przy szlaku do Morskiego Oka z problemami

Warto wspomnieć, że przed wprowadzeniem systemu rezerwacji opłaty parkingowe były pobierane na miejscu za gotówkę, co stwarzało pole do oszustw. Poprzedni ajent został przyłapany na licznych nadużyciach. W konsekwencji władze parku rozwiązały z nim umowę, a sprawa trafiła do sądu. Jak informuje PAP, po zakończeniu postępowania apelacyjnego wpłacił on na rzecz Tatrzańskiego Parku Narodowego zasądzone ponad 131 tys. zł plus odsetki.