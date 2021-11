Leśnicy pokazali koszmarne zdjęcia. "Wszystkie liście na drzewach zjedzone"

Problem w polskich lasach

Okazuje się, że w nadleśnictwach, gdzie jest najwięcej sosnowych lasów, co roku po pierwszych przymrozkach prowadzi się jesienne poszukiwania owadów w ściółce. Co jakiś czas pojawiają się w takich ilościach, że żerując na drzewach, mogą doprowadzić do zamarcia całych fragmentów lasu - czytamy na profilu Lasów Państwowych.