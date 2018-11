Antalya. Kultowy kurort na południu Turcji

Antalya jest popularną perełką Riwiery Tureckiej. Listopad i grudzień to ostatni dzwonek na plażowanie i morskie kąpiele pod słonecznym niebem Turcji. Warto skorzystać obecnie ze świetnych cen wakacji w Antalyi i odpocząć od zaludnionych kurortów.

Antalya – wakacje po sezonie

Antalya – pogoda jesienią i zimą sprzyja zwiedzaniu

Od listopada zaczyna się na wybrzeżu Riwiery Tureckiej , będącej najcieplejszym regionem turystycznym w kraju, stosunkowo chłodny okres. Nie oznacza to jednak nocnych przymrozków ani opadów śniegu. W dalszym ciągu Europejczycy chętnie przybywają do Antalyi wylegiwać się na szerokich plażach, kąpać w Morzu Śródziemnym i uprawiać sporty wodne . A zwiedzanie w przyjaznych temperaturach powietrza jest naprawdę przyjemne, co szczególnie doceniają rodziny z małymi dziećmi oraz osoby starsze.

W listopadzie doświadczymy tutaj przeciętnie 21 st. C w ciągu dnia i ok. 11 st. C nocą, przy wciąż nagrzanej do 20 kresek wodzie morskiej. Grudzień będzie wciąż ciepły z 18 st. C w dzień i 8 st. C w nocy, na wieczorne wyjścia przydadzą się więc już grubsze ubrania. Najzimniejsze miesiące w Antalyi to styczeń oraz luty ze średnio 15-16 st. C w dzień i 6-7 st. C nocą. Miłośnicy morskich kąpieli w dalszym ciągu z nich skorzystają, ale skupiamy się wówczas jednak już przede wszystkim na zwiedzaniu.