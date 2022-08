Archipelag przy Półwyspie Helskim. Wiemy, do kiedy można go podziwiać

- Wysepki powstały w wyniku prac prowadzonych aktualnie w portach i przystaniach Zatoki Puckiej wraz z odkładem urobku na brzeg morski. Docelowo zostanie on wyrefulowany na wyznaczony odcinek brzegu morskiego, a głębokości w tym obszarze przywrócone do stanu pierwotnego - relacjonuje w rozmowie z WP Magdalena Kierzkowska. Jak dodaje, w związku z pracami wysepki utrzymają się jedynie ok. miesiąca. Z tego względu ci, którzy chcieliby zobaczyć je na żywo, powinni wybrać się na Półwysep Helski w najbliższych tygodniach.