Atrakcja turystyczna rodem z horroru. Nie każdy miałby odwagę wejść do środka

W małej czeskiej wsi stoi kościół, który kilka lat temu stał się naprawdę upiorną atrakcją. W drewnianych ławkach świątyni od lat modlą się wierni. Problem w tym, że ani jedna z tych "osób” nie jest żywa. W ławkach siedzą duchy...

Kościół św. Jerzego w miejscowości Luková – (bo to w nim znajduje się ta oryginalna atrakcja) znajduje się ok 45km od Pilzna. Jego najstarsze elementy, z prezbiterium i zakrystią pochodzą z XIV w. Jednak "sławę" przyniosła mu dopiero instalacja przypominająca o duchach minionych epok. Zjawiskowe rzeźby stały się prawdziwym turystycznym hitem. Żeby je zobaczyć, trzeba wcześniej umówić się telefonicznie. Kościół można zwiedzać w soboty od godziny 13:00 do 16:00 i podobno regularnie zjawia się tam ok 150 zwiedzających.