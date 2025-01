Awantura na pokładzie. "Nie obchodzi mnie to, nie muszę cię słuchać"

Podczas lotu Batik Air z Wietnamu do Malezji doszło do niecodziennego incydentu. Pasażerka, podróżująca z dzieckiem, odmówiła zapięcia pasów bezpieczeństwa, co spowodowało godzinne opóźnienie. Obsługa samolotu próbowała uspokoić turystkę, jednak ta zaczęła krzyczeć i wszczęła awanturę.