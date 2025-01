Tysiące darmowych biletów. Skorzysta jedna grupa wiekowa

Komisja Europejska ogłosiła w środę 8 stycznia br. wyniki najnowszej edycji programu DiscoverEU, który umożliwia młodym ludziom odkrywanie kultury i historii państw europejskich. Spośród 135 tys. zgłoszeń wyłoniono dokładnie 35 tys. 762 szczęśliwców, którzy w okresie od marca 2025 do maja 2026 r. będą mogli skorzystać z darmowych biletów na podróże po kontynencie.

Program jest skierowany do osób, które w 2024 r. świętowały wejście w dorosłość. Oprócz mieszkańców krajów członkowskich Unii Europejskiej udział w nim mogli wziąć również młodzi z państw uczestniczących w programie Erasmus+, takich jak Islandia, Norwegia, Turcja czy Serbia. Bilety można wykorzystać na indywidualne podróże lub w grupach do pięciu osób.

Od momentu uruchomienia DiscoverEU Komisja Europejska przyznała już łącznie 355 tys. darmowych biletów, a o możliwość podróży ubiegało się ponad 1,5 mln młodych ludzi. Największe zainteresowanie programem odnotowano wśród Hiszpanów, Włochów, Niemców, Szwedów oraz Polaków. Z naszego kraju łącznie wpłynęło nieco ponad 19 tys. zgłoszeń, a do tej pory z wyjazdów skorzystało 2 tys. 802 młodych Polaków.

Dla wielu uczestników poprzednich edycji była to pierwsza okazja do samodzielnego wyjazdu zagranicznego, która otworzyła przed nimi nowe horyzonty i doświadczenia. Głównym celem programu jest promowanie mobilności wśród młodzieży oraz zachęcanie do poznawania różnorodności Europy. W ramach DiscoverEU organizowane są także szkolenia i międzynarodowe spotkania młodzieży, sprzyjające integracji i wymianie kulturowej.