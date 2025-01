Naraził dziecko na śmiertelne niebezpieczeństwo. Trwa dochodzenie

Zgłoszenie o sytuacji ojca i ośmioletniego dziecka wpłynęło do centrali TOPR w poniedziałek 6 stycznia br. po południu. Ojciec z córką utknęli na zachodniej grani Pośredniej Turni, gdzie panowały ekstremalne warunki pogodowe, w tym silny wiatr i śnieżna zamieć, ograniczająca widoczność i potęgująca zimno do - 25 st. C.

Pierwszy na pomoc wyruszył ratownik z Kasprowego Wierchu, który zdołał znieść dziecko poniżej grani i przygotować śnieżną jamę, by ochronić je przed wiatrem. Obaj turyści byli mocno wychłodzeni i nie mogli samodzielnie zejść z gór. Kolejny ratownik dotarł z namiotem, kocami termicznymi i piecykiem gazowym, co pozwoliło na przygotowanie ciepłego schronienia.

Dopiero ok. godz. 20.00 rozpoczęto znoszenie dziecka w noszach, a ojciec, po ogrzaniu, mógł schodzić o własnych siłach. Po dotarciu do dolnej stacji wyciągu w Kotle Gąsienicowym, dziewczynka została przetransportowana śnieżnym skuterem do schroniska na Hali Gąsienicowej, a następnie przewieziona do zakopiańskiego szpitala. W akcji uczestniczyło 21 ratowników TOPR, a zakończyła się ona o północy. To jednak nie koniec historii, bowiem teraz sprawą zajmuje się zakopiańska policja pod nadzorem prokuratury.